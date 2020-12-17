شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السعودي: سنبهر العالم بـ «آسياد» 2034 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومحمد بن سلمان ولي عهده الأمين، بمناسبة استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية «آسياد» 2034.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان استضافة الرياض للألعاب الآسيوية 2034، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأوليمبي الآسيوي، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط، بحضور رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، ورؤساء جميع اللجان الأوليمبية الآسيوية حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد الفيصل أن رؤية السعودية 2030 هي من فتحت المجال للتوسع في البحث عن مثل هذه الاستضافات العملاقة في المجال الرياضي والترفيهي والثقافي وأعطت الفرصة للجهات المعنية بأن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى.

وقال: «الهدف الأساس كان استضافة دورة 2030، وهذا أول ملف نتقدم له بهذه الطريقة، ولولا اكتمال الملف وجاهزيته والاستعدادات الموجودة خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، لما حظينا باستضافة 2034، وأعد أننا سنبهر العالم في 2034».

وأكد الأمير عبدالعزيز جاهزية المنشآت لاستضافة الحدث القاري، مبيناً أن الرياض تملك متسعا من الوقت لاستضافة الكثير من الفعاليات المقبلة، كما أشاد بالجهود التي بذلها الجميع في التجهيز لملف الرياض، وقال :«شباب وفتيات البلاد اذا أعطوا الفرصة يقدمون وينافسون الأفضل بالعالم ولا يرضون إلا بالأفضل، واليوم نحن كسبنا استضافة الألعاب الآسيوية 2034، وهذه هي الرؤية الثاقبة لولي العهد بإعطاء الشباب والشابات الفرصة لتحقيق الأفضل لوطنهم».