شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يكشف طريقة إنقاذ عماد النحاس من قرار الكاف بمنع ظهوره فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح عبد المنعم شطة، رئيس لجنة تطوير الكرة السابق بالكاف، عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب بإرسال السى فى الخاص به للكاف من خلال الاتحاد المصرى ليتمكن من قيادة مباريات الذئاب فى الكونفدرالية، وقال شطة فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت أول من طالبت الكاف بضرورة منع المدربين الذين لم يحصلوا على رخصة التدريب من إدارة الفرق فى المنافسات الأفريقية".

وأضاف شطة، "موسيمانى مدرب الأهلى حصل على الرخصة A فى 2014 بجنوب أفريقيا وكنت من سلمته إياها، أما باتشيكو مدرب الزمالك فلا أعرف هل حصل على الرخصة فى البرتغال أم لا، بينما عماد النحاس يستطيع إرسال السى فى الخاص به للكاف من خلال الاتحاد المصرى، وبالتالى سيحصل على خطاب يدير من خلاله مباريات المقاولون فى الكونفدرالية".

ووجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، وأشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي إلى أن هناك 21 مدرباً لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم فى مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وأرجع الاتحاد الأفريقي هذا إلى عدم حصول هؤلاء المدربين على الرخصة "A" من "كاف"، وهو ما قد يحرمهم من التواجد على مقعد القيادة الفنية للأندية فى المسابقتين.

وأكد كاف، فى بيانه، أن المدربين المستهدفين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء أفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكشف عن أسماء هؤلاء المدربين الذين ما زالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

وشدد الاتحاد الأفريقى على أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة التطوير التى يتبعها، والتى تهدف لزيادة قوة وفاعلية بطولاته.