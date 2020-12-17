شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يؤكد إحالة أى مخالفات لمركز التحكيم والتسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، استحالة إقامة الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية وبالتالى الانتخابات خلال الستة أشهر المقبلة بعد قرار الدولة، وقال هشام حطب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تجميد الجمعيات العمومية ستة أشهر قرار سيادى للدولة المصرية يدخل ضمن الأمن الصحى والدولة مسئولة عن الحفاظ على صحة المواطنين والرياضين الجزء المتميز والصفوة لذا جاء القرار".

وأضاف هشام حطب، "بم أنه تم تأجيل عقد الجمعيات العمومية بالتالى ليس هناك انتخابات طوال الستة أشهر القادمة، وحينما تعقد الانتخابات بعد ذلك تكون وفقاً للقانون المصرى المقر من الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية ولا أحد يستطيع مخالفة القانون، وأى مخالفة نحيلها لمركز التسوية والتحكيم".

وتابع رئيس الأولمبية، "انتخابات اتحاد الكرة الطائرة استوفت كل الإجراءات بطريقة سليمة، ولكن بعد قرار تجميد العموميات أصبح قرار عقد الجمعية العمومية للكرة الطائرة معطلاً بقرار من الدولة بقرار سيادى ليس به أى نقاش وبالقانون مفيش عمومية لأى اتحاد داخل مصر سوف تعقد خلال 6 أشهر".

وعن قضية رئيس الزمالك المجمد قال هشام حطب، "إيقاف رئيس الزمالك السابق قانونى وتم بناء على أسانيد فى اللائحة الأولمبية ونزاعه فى القضاء الإدارى لا يخصنا ولو حصل على حكم بعودته نحن نحترم أحكام القضاء، ولكن الفصل فى النزاع سيكون لمركز التسوية والتحكيم".

وأضاف حطب، "ممدوح عباس رافع قضية يطالب فيها بإلغاء لائحة الزمالك لما شابها من عوار، وتم تشكيل الهيئة القضائية وستكون هناك جلسة استئناف خلال أسبوع، وفى حال حكم الاستئناف لصالح ممدوح عباس تكون اللائحة ملغاة ولابد من صياغة لائحة جديدة للنادى ودعوة الجمعية العمومية لإقرارها".

وتابع هشام حطب، "لست فقيها قانونيا ولا أعرف ما هى اللائحة التى سوف يسير عليها النادى فى هذه اللائحة فهناك فقهاء قانون وحكمة تقول رأيها".

وعن أوليمبياد طوكيو قال هشام حطب، "نتمنى ألا يتم تأجيلها مرة أخرى فسيكون هذا القرار خسارة فادحة لليابان التى أنفقت 15 مليار دولار على المنشآت وبالطبع لكل الدول ستكون خسارة كبيرة، وفى مصر وضعنا خطة منذ عامين بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة واتبعنا فيها المنهج العلمى السليم وكنا نقوم أى انحراف يحدث فيها وبالتالى سنكون جاهزين بنسبة 100 % ونحاسب بعدها ولكن التوفيق من عند الله فى عدد الميداليات".

وعن أزمة رفع الأثقال قال هشام حطب، "هناك فساد فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وتعرضت مصر للظلم وكان هناك إهمال من الجانب المصرى أيضاً ورفعنا قضايا وتم عزل رئيس الاتحاد وكانت قضايا الفساد واصلة للمنشطات بطريقة قانونية وغير عادلة".

واعتمدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، خلال اجتماعها إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

و تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين، وفى مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.