شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن التوصل لاتفاق مع والد إمام عاشور على تسديد المليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، توصل ناديه لاتفاق مع إمام عاشور لاعب الزمالك لتسوية مستحقات ناديه لدى اللاعب خلال الفترة المقبلة، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "والد إمام عاشور تواصل معنا منذ أسبوع وطلب تسوية مستحقات نجله لدى النادى ورحبنا على الفور لأن اللاعب فى النهاية ابن غزل المحلة".

وأضاف حسام عزو، "وصلنا والد إمام عاشور بالمدير المالى ووعد بدفع المليون جنيه المتبقية على نجله للنادى بمجرد وصول دفعة مالية له ووافقنا على التسوية بين الطرفين بهذا الشكل".

وتابع نائب غزل المحلة، "إسماعيل يوسف وإحمد جلال بيتواصلوا معنا، ومش قلقانين على فلوسنا لدى الزمالك ولم نتواصل مع اللجنة المعينة حالياً، لدينا قسط واحد فقط لم يسدده الزمالك من صفقة إمام عاشور وهو مستحق الدفع فى يناير المقبل، وبالتالى لم نتحدث الآن وننتظر الموعد المناسب ونثق فى مسئولى الزمالك بتسديده فى موعده".

وكان إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك ، مهدداً بالحبس 3 سنوات بسبب تحريره شيكات مالية بدون رصيد لصالح نادى غزل المحلة من قيمة انتقاله لنادى الزمالك، حيث حصل نادى غزل المحلة على حكم واجب النفاذ ضد إمام عاشور بالحبس فى حال عدم سداده قيمة الشيكات.

وحصل نادى الزمالك على توقيع اللاعب إمام عاشور فى الموسم الماضي، وذلك لمدة 5 سنوات.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز اليوم الخميس، فى إطار مباريات الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصرى موسم 2020 /2021.

نجح الزمالك فى تحقيق انتصار مهم على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى افتتاح مباريات الدورى، فيما سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالإضافة لخسارة رمضان صبحى أهم لاعبيه أمام الزمالك بعد الحصول على كارت أحمر.