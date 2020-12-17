"التشكيل المتوقع".. بيراميدز يفاجىء الزمالك بصفقة جديدة وبديل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز على تشكيل فريقه للمباراة الهامة أمام الزمالك ببطولة دوري WE المصري. ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من البطولة . وأفاد مراسل "الخليج 365" أن أروابارينا للدفع بصفقته الجديدة أحمد فتحي لأول مرة أمام الزمالك بعد غيابه في الجولة الماضية أمام الاتحاد. ويقترب البوركيني إيريك تراوري من دعم الفريق ليلعب بدلاً من رمضان صبحي الموقوف بعد طرده في المباراة الماضية. وكانت مباراة الاتحاد التي خسر فيها الفريق الأزرق 1-2 قد شهد غياب علي جبر وأحمد فتحي لعدم التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي إيريك تراوري الذي تأخر في الالتحاق بفريقه. وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي: الحارس : شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد فتحي - عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي. خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري. خط الهجوم: محمود وادي. اقرأ أيضاً .. تشكيل الزمالك المتوقع لبيراميدز اقرأ أيضاً.. موعد مباراة بيراميدز والقناة الناقلة

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