الكاف يعلن نتيجة المسحة الجديدة للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب المشارك في بطولة شمال أفريقيا، والتي أسفرت عن استمرار إيجابية 14 لاعبًا بين صفوف الفراعنة، وسلبية 14 آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره التونسي ظهر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في مباراة الجولة الأولى امام ليبيا وتم إعتباره منسحبًا للمباراة لعدم توافر (11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين) لخوض المباراة طبقًا للوائح الاتحاد الافريقي للعبة (كاف).

واضطر المنتخب الوطني لاستدعاء الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا لاستكمال القائمة، ومن المنتظر وصولهم اليوم الخميس للاضمام للمعسكر.

جدير بالذكر أن ربيع ياسين مدرب المنتخب الوطني تعرض هو الآخر للإصابة بفيروس كورونا وتم عزله هو وباقي اللاعبين المصابين.