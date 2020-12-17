تشكيل الزمالك المتوقع لبيراميدز .. باتشيكو يدفع بالقوة الضاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق الأبيض لمباراته الهامة أمام بيراميدز ببطولة دوري WE المصري.

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة الزمالك و بيراميدز في الجولة الثانية .

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن باتشيكو يتجه لإعادة أشرف بن شرقي لتشكيل الفريق الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية أمام المقاولون.

ويقترب محمود حمدي "الونش" من التواجد في التشكيل الأساسي والعودة من جديد للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من فيروس كورونا.

وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

الحارس :محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.