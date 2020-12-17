مصدر لمصراوي: إقامة مباراتي بيراميدز والاتحاد الليبي بالكونفدرالية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر بنادي الاتحاد الليبي، أن مباراتي الفريق الليبي ضد بيراميدز في كأس الكونفدرالية ستقامان في مصر.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نادي الاتحاد الليبي في دور الـ32 (1) في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان من المفترض أن يخوض بيراميدز مباراته الأولى ضد الاتحاد الليبي خارج ملعبه، إلا أنه تقرر إقامة المباراتين في مصر.

وأكد مصدر بنادي الاتحاد الليبي لمصراوي، أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب على ملعب برج العرب في الإسكندرية يوم 22 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الكلية الحربية في السادس من شهر يناير المقبل.

يذكر أن بيراميدز وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي وخسر على يد نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.