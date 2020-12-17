بالمواعيد والقنوات الناقلة.. فيلا يستدرج بيرنلي.. وبيراميدز ضد الزمالك ضمن مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: تستكمل اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي أستون فيلا المحترف بين صفوفه الثنائي الدوري المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع بيرنلي، بينما تستأنف منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري we المصري الممتاز بمباراة نارية بين بيراميدز والزمالك. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة الدوري المصري (الجولة الثانية) 2:30- الجونة x المصري تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD) معلق المباراة: محمد الغياتي 5:00- الإسماعيلي x الإنتاج الحربي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 2 HD) معلق المباراة : حاتم بطيشة 7:30- بيراميدز x الزمالك تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD) معلقا المباراة: مدحت شلبي – حاتم بطيشة الدوري الإنجليزي (الجولة الـ13) 8:00 – أستون فيلا x بيرنلي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2) شيفيلد يونايتد x مانشستر يونايتد تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) الدوري الإيطالي (الجولة الـ12) 9:45- روما x تورينو تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4)

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