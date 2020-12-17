جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، 17/12/2020، إذ تقام مباريات في الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تستكمل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز وتقام ثلاث مواجهات أبرزها لقاء الزمالك وبيراميدز.

إقرأ أيضًا.. الليلة.. الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات على حساب بيراميدز

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق مباراة الجونة والمصري في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

تنطلق مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

تنطلق مباراة أستون فيلا وبيرنلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

موعد مباراة الدوري الإيطالي

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة روما وتورينو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة الباطن وأبها في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والربع عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 1 HD.

تنطلق مباراة الاتفاق والفيصلي في تمام الرابعة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة

KSA Sports 2 HD.

تنطلق مباراة الهلال والفتح في تمام الخامسة إلا ثلث مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 3 HD.

تنطلق مباراة الوحدة والاتحاد في تمام الساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 1 HD.

تنطلق مباراة الأهلي والعين في تمام الساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على

أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 4 HD.