الليلة.. الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات على حساب بيراميدز

يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم - الخميس- الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز ويقام اللقاء باستاد الدفاع الجوى.

استعد الفريق الأبيض للمباراة جيدا عقب الحصول على راحة لمدة يوم واحد بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى وحرص البرتغالى باتشيكو على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات التى أجريت فى الأيام الماضية، أكد خلالها ثقته فى الجميع وأنه سيمنح الفرصة لأى لاعب يجتهد فى التدريبات وعليهم أن يقاتلوا من

البداية لاعتلاء القمة وأنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية عدد من اللاعبين العائدين سواء من الإصابات العادية أو فيروس كورونا وعلى رأسهم يوسف أوباما وعمر السعيد واللذان شاركا فى اللقاء الودى الذى لعباه أمام فريق الشباب بالنادى، وانتهى بالفوز بخمسة أهداف نظيفة وأحرز كل منهما هدفا، كما اطمأن الجهاز لعودة المغربى محمد أوناجم والذى شارك فى التدريبات الجماعية.

ويلعب الفريق الأبيض المباراة بخطة متوازنة تعتمد على

امتلاك منطقة وسط الملعب مع الضغط من الأجناب عن طريق حازم إمام ناحية اليمين وأحمد فتوح ناحية الشمال مع اختراقات أوباما من العمق.

ويتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل لحراسة المرمى وأمامه محمود علاء ومحمود حمدى الونش وحازم إمام وأحمد فتوح لخط الدفاع طارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد فى الهجوم.

أما فريق بيراميدز فيدخل اللقاء جريحاً بعد خسارته المباغتة على ملعبه بالجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بجانب تأكد غياب رمضان صبحى لطرده عقب اللقاء.

ويبدو الفوز الخيار الوحيد أمام الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق بيراميدز من أجل تجاوز أزمة فقدان الثقة بعد الهزيمة بالجولة الأولى.