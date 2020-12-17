الامارات | خورخي دا سيلفا: اتحاد كلباء يمر ببعض الظروف الطارئة

شكرا لقرائتكم خبر عن خورخي دا سيلفا: اتحاد كلباء يمر ببعض الظروف الطارئة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا عن ان الفريق يمر بظروف طارئة سيفتقد بسببها في المباراة التي سيخوضها امام الوحدة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي يوم غد موضحا انه سيفتقد لخدمات لاعبين مؤثرين لكنه سيجد البديل المناسب لهم مبينا في النؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء امس ان الفريق سيغيب عنه اللاعب احمد جشك و البرازيلي سانتيني بسبب تلقيهم بطاقات حمراء في المباريات السابقة، وايضا بعد ان تلقينا خبر إيقاف اللاعب التوغولي مالابا، لكن المجموعة في أتم الجاهزية و الإستعداد جيد لهذه المباراة واللاعبين لديهم الحماس الكافي للاستمرارية في سكة الإنتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية حيث نسعى لحصد المزيد من النقاط وجميع اللاعبين على قدر عالي من المسؤولية للمباراة

وندرك ان الحفاظ على هذا المركز او الذهاب للتحسن يحتاج من اللاعبين التركيز بشكل أفضل خلال مجريات المباراة و عدم تكرار الأخطاء الدفاعية

وتنفيذ الواجبات التكتيكيه على أكمل وجه وبالتركيز الذهني و التصميم على الفوز سنحقق نتيجة ايجابية وبخصوص غياب اللاعب مالابا قال مدرب كلباء انه غياب مؤثر بإعتباره قائد للفريق ولاعب حماسي و هداف ولاعب يربك دفاعات المنافس لكن بديله جاهز وفي أتم الجاهزية للمشاركة معبرا عن ثقته بالفريق وقال ان النتائج الإيجابية التي حققها الفريق كانت خارج ملعب الفريق لذلك فهو يطمح اليوم للفوز على ملعب كلباء في هذه المباراه ومؤكدا ان الفريق لن يتأثر بالغيابات وسيخوض اللقاء بنفس الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية

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