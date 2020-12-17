شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين : سلة الأهلى جاهز للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلى ، إن الأهلي استعد بقوة لمواجهة الزمالك، المقرر لها اليوم الخميس ، في دور الثمانية، من منافسات بطولة دوري المرتبط، موضحًا أنها ستكون مواجهة صعبة، خاصة أنها الاختبار الأول للفريق في الموسم الجديد.
وأضاف أن الفريق جاهز تماما للمباراة تحت قيادة الكابتن أشرف توفيق، المدير الفني، بعد عودة جميع اللاعبين إلى التدريبات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ووجود بعض اللاعبين مع منتخب مصر الأول لكرة السلة.
وأشار إلى أن هناك مجموعة جديدة من اللاعبين انضمت إلى صفوف الفريق مطلع الموسم، وسوف يشاركون خلال الموسم الجديد. معربًا عن أمله في الظهور بشكل جيد في مواجهة الخميس.
وأوضح أن الفترة الحالية يتم التركيز فيها بشكل كبير على الفنيات، وزيادة التجانس بين عناصر الفريق، مشيدًا بالدور الذي يقدمه اللاعبون الكبار، مثل مودي الجارحي وإبراهيم الجمال في تحفيز باقي اللاعبين، كونهم الأكثر خبرة، وخاضوا العديد من المواجهات أمام الزمالك.
ووعد إيهاب أمين جماهير الأهلي بأن الفريق سيبذل كل ما لديه من أجل تحقيق البطولات الثلاث هذا الموسم، وسيدخل أي مباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز.
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