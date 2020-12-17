شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين : سلة الأهلى جاهز للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلى ، إن الأهلي استعد بقوة لمواجهة الزمالك، المقرر لها اليوم الخميس ، في دور الثمانية، من منافسات بطولة دوري المرتبط، موضحًا أنها ستكون مواجهة صعبة، خاصة أنها الاختبار الأول للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن الفريق جاهز تماما للمباراة تحت قيادة الكابتن أشرف توفيق، المدير الفني، بعد عودة جميع اللاعبين إلى التدريبات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ووجود بعض اللاعبين مع منتخب مصر الأول لكرة السلة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة جديدة من اللاعبين انضمت إلى صفوف الفريق مطلع الموسم، وسوف يشاركون خلال الموسم الجديد. معربًا عن أمله في الظهور بشكل جيد في مواجهة الخميس.

وأوضح أن الفترة الحالية يتم التركيز فيها بشكل كبير على الفنيات، وزيادة التجانس بين عناصر الفريق، مشيدًا بالدور الذي يقدمه اللاعبون الكبار، مثل مودي الجارحي وإبراهيم الجمال في تحفيز باقي اللاعبين، كونهم الأكثر خبرة، وخاضوا العديد من المواجهات أمام الزمالك.

ووعد إيهاب أمين جماهير الأهلي بأن الفريق سيبذل كل ما لديه من أجل تحقيق البطولات الثلاث هذا الموسم، وسيدخل أي مباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز.