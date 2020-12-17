شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الاهلى من تحقيق الفوز على الجزيرة بنتيجة 87-63، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري المرتبط.
وأقيمت المباراة على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة، وقدم فريق الأهلي عرضًا قويًّا، وشهدت المباراة سيطرة «سيدات الأهلي» على مجريات اللقاء، بفضل الدفاع القوي والهجوم الجيد والرميات الثلاثية، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم، والدفاع القوي تحت السلة.
ونجح الأهلي في التقدم على منافسه منذ انطلاقة المباراة وحتى نهايتها، بعدما انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي على الجزيرة بنتيجة 26-10، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 47-32.
ونجح الأهلي في حسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 68-49، وفي الفترة الرابعة حاول الجزيرة تقليل الفارق، لكن فريق سيدات الأهلي تمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 87-63.
وكان «ناشئات سلة الأهلي» تحت 16 سنة قد حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 61-45 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.
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