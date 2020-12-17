شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي وفرق الدوري الانجليزي.. محمد صلاح فى الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تصدر فريق ليفربول ترتيب الدورى الانجليزى بعد مباراته مع فريق توتنهام والتى انتهت بتصدر ليفربول برصيد 28 نقطة بينما حل فريق توتنهام في المركز الثانى برصيد 25 نقطة، واحتل 3 لاعبين صدارة هدافي الدورى الانجليزي بعدد 11 هدفًا لكل منهم وهم محمد صلاح (ليفربول)، و كالفيرت لوين (ايفرتون)، و سون هيونج مين (توتنهام). جدول ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الهدّاف الفريق عدد الأهداف محمد صلاح ليفربول 11 كالفيرت لوين إيفرتون 11 سون هيونج مين توتنهام 11 جيمي فاردي ليستر سيتي 10 هاري كين توتنهام 9 باتريك بامفورد ليدز ليونايتد 9 برونو فرنانديز مانشستر يونايتد 7 كالوم ويلسون نيوكاسل 7 ويلفريد زاها كريستال بالاس 7 داني إنجز ساوثهامبتون 6 أولي واتكينز استون فيلا 6 جدول ترتيب الدوري الانجليزي الفريق عدد المباريات النقاط ليفربول 13 28 توتنهام 13 25 ساوثهامبتون 13 24 ليستر سيتي 13 24 ايفرتون 13 23 تشيلسي 13 22 وست هام 13 21 مانشستر سيتي 12 20 مانشستر يونايتد 11 20 ولفر هامبتون 13 20 أستون فيلا 10 18 كريستال بالاس 13 18 ليدز يونايتد 13 17 نيوكاسل يونايتد 12 17 أرسنال 13 14 برايتون البيون 13 11 فولهام 13 9 بيرنلي 11 9 وست برومتش ألبيون 13 7 شيفيلد يونايتد 12 1 الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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