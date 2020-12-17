شكرا لقرائتكم خبر عن «سيكريت أمبشن» يدافع عن لقب «خور دبي» في ميدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يستضيف مضمار ميدان العالمي الخميس، سباقه الأخير في عام 2020، ويضم الحفل، سباقين من العيار الثقيل، أولهما سباق دبي كريك مايل (ليستد) وسباق مجاني ستيكس (ج2) للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ مجموع جوائز الحفل 700 ألف درهم، للأشواط السبعة التي يتكون منها الحفل وجميعها على الأرضية الرملية، وسيكون الصراع شرساً في سباق دبي كريك مايل في مواجهة تحمل طابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

ينطلق سباق دبي كريك مايل «ليستد» لمسافة 1600 متر، في الشوط الخامس، ويشهد مشاركة حامل اللقب «سيكريت أمبشن» وغريمه «كمبير»، وكان الأول حقق فوزه بفارق طول على الثاني حينها، ويشارك من نسخة العام الماضي أيضاً «ذا جريت كولكشن»، أما مفاجأة الشوط فهو مشاركة الجواد «كابيزانو» الفائز بنسخة العام الماضي من سباق فايربريك ستيكس (ج3)، وهناك أيضاً «سالوت ذا سولجر» الفائز بسباق برج نهار (ج3) لمسافة الميل، في آخر ظهور له بمضمار ميدان في مارس الماضي.

وينطلق الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة، مجاني ستيكس (ج2)، لمسافة 1900 متر، والذي يشهد الشوط عودة الجواد «آر بي تكساس هولد إم»، بعد أن خاض أول سباق له بالدولة عليه في الموسم الماضي، حين حل بالمركز الثاني في الجولة الثالثة من سباق تحدي آل مكتوم (ج1)، قبل أن يشارك بداية الموسم في مضمار أبوظبي، وسيكون عليه مواجهة «ايه اف السجنجل»، فيما تستعد أيضاً الفرس «أمواج» المنطلقة من البوابة ال(2) لفرض كلمتها على الشوط، ويضم الشوط مجموعة قوية من الخيول، من بينها أيضاً القادم الجديد «عون»، والجواد بشعار ياس، وله سجل حافل من المشاركات الخارجية.

وفي سادس الأشواط، سباق (كونديشنس) لمسافة 1900 متر، يعود شعار جودلفين للظهور بميدان في وقت مبكر هذا الموسم، حيث يدفع المدرب سعيد بن سرور بالمهر «ريل ورلد» بقيادة الفارس باتريك كوسجريف، والذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وله مشاركة وحيدة حقق فيها الفوز بمضمار شيلمسفورد في بريطانيا على مسافة 2000 متر، ويدفع المدرب ساتيش سيمار بالجواد الخبير «كوماندينج» بقيادة الفارس تاج أوشيه، والذي يبدو منافساً شرساً، وكان حل بالمركز الثاني في آخر مشاركاته قبل نحو شهر على نفس المضمار، ويسرج دوج واتسون الجواد المخصي البالغ من العمر ثلاث سنوات «رويال كاسل» ابن الفحل «دباوي»، في أول مشاركة بالدولة.

وسيكون الشوط الرابع أطول أشواط الحفل، على مسافة 2200 متر «تكافؤ»، والذي تشارك فيه مجموعة قوية من الخيول، أبرزها المتألق هذا الموسم «ويلش لورد» والذي فاز قبل شهر على مسافة 2000 متر بنفس المضمار وظهر بشكل جيد، ويبرز في الشوط أيضاً «تريدسمان» وهناك «سيكريت تريد» بإشراف علي الرايحي، والجواد «كنود»، بينما يدفع المدرب سالم بن غدير بالثانئي «غندوغدو» بقيادة زافير زياني، و«فيلوسوفر» بقيادة رويستن فرنش.

ويضم السباق شوطين للخيول المبتدئة في عمر السنتين، حيث يأتي الشوط الثاني المخصص للمهرات على مسافة 1400 متر، بمشاركة ثماني مهرات، تتقدمهن مهرة جودلفين «ليت مورنينج» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة هيكتور كراوتش، وبشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، المهرة «نايفة»، أما الشوط الثالث للأمهار والخيول في عمر السنتين، لمسافة الميل ويشارك فيه ثمانية جياد، فيبرز منها «اندرووتر أتاك» بإشراف سعيد بن سرور و«جراند دبي» بإشراف علي الرايحي.

ويحتفظ الحفل بالإثارة حتى آخر الأشواط، سباق التكافؤ لمسافة 1400 متر، حيث يبرز شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع «مقرب» بإشراف مصبح المهيري في أول مشاركة للجواد هذا الموسم، لكن الشوط لن يكون سهلاً بوجود ابن «دباوي» «لوست ان تايم» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، والذي ينتظر أن يظهر بشكل مختلف هذا الموسم بعد عدة مشاركات اكتسب بها الجواد البالغ من العمر ثلاث سنوات المزيد من الخبرة.