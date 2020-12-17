شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل يقود الحمرية بعد تعثر المفاوضات مع عبيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يستضيف العروبة بملعبه في مربح فريق الإمارات في الساعة 4.40 من مساء اليوم في افتتاح الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وكان اتحاد الكرة قرر تقديم موعد المباراة من السبت إلى اليوم الخميس بسبب ارتباط الإمارات بمباراة في ربع نهائي بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» أمام شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

على خط آخر، صرفت إدارة نادي الحمرية النظر عن التعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد وقررت تكليف محمد إسماعيل المدرب المساعد بالإشراف على الفريق.

وكان «العنابي» اتجه للتعاقد مع عبيد بعد إقالة التونسي غازي الغرايري غير أن المفاوضات بين الطرفين تعثرت.

وعمل محمد إسماعيل مساعداً للتونسي الغرايري وقبلها كان مدرباً لفريق الشباب بالنادي وحصل معه على بطولة دوري هذه الفئة وسبق له العمل مساعداً لمدرب الفريق الأول بنادي الشعب ومدرباً بالمراحل السنية قبل أن ينتقل للعمل بنادي الحمرية.

وقال ماجد المهيري مشرف الحمرية: إن التحضيرات لمباراة الإمارات تسير بأفضل صورة، وأضاف: لا يوجد فراغ فالمدرب محمد إسماعيل موجود منذ ثلاثة أعوام بالنادي، وهو يعرف كل شيء عن الفريق واللاعبين؛ لذلك لا توجد مشكلة بعد رحيل المدرب الغرايري، تنتظرنا مباراة صعبة أمام الإمارات في الجولة السادسة وستكون مهمة جداً ونتطلع إلى الفوز فيها لتحسين وضعنا في الترتيب وفي صراع الصعود.

وذكر أن الفريق استغل غيابه عن الجولة الخامسة بسبب البرمجة وخاض تجربة ودية مع رديف عجمان، مشيراً إلى أن الحمرية يفترض أن يكون في مركز أفضل لكن الحظ لم يخدمه، مشدداً على امتلاك فريقه مجموعة من أفضل العناصر في دوري الأولى إلى جانب وجود إدارة تعمل بالليل والنهار من أجل أن يكون الحمرية في المقدمة.