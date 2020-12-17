كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالته الصحية في الوقت الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الفترة الماضية، وإيجابية المسحة.
ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذهبت للتو لعمل الآشعة وسأحصل على نصيحة من الأطباء غدًا. شكرا لكل التمنيات الطيبة إن شاء الله سأعود قريبا".
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، تم نقله إلى المستشفى، منذ قليل، بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن «موسيماني» دخل إلى المستشفى من أجل عزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
وتابع المصدر، أن موسيماني تم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية والخضوع إلى الفحوصات الطبية والأشعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لموسيماني بعد إصابته بكورونا.. ويعلن ٱخر تفاصيل حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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