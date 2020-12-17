شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لكسب الثقة من خلال عبور بيراميدز المدجج بالنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم فريقا الزمالك وبيراميدز فى استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع الثانى من الدوري، فى مباراة تحمل أهمية كبرى للفريقين، حيث يسعى الزمالك للفوز لكسب مزيد من الثقة على حساب فريق كبير مليء بالنجوم فى ظل أزمة عدم الاستقرار التى يعانى منها الزمالك منذ فترة، بينما يبحث بيراميدز عن فوز يعوض به الخسارة الأولى المفاجئة التى تعرض لها فى الاسبوع الاول امام الاتحاد السكندري.

الزمالك يدخل مباراة اليوم ويحمل لاعبوه دفعة معنوية كبرى بعد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة أول أمس، بخلاف عودة بعض القوى الأساسية للقائمة فى مقدمتهم أوباما العائد من إصابة بفيروس كورونا ومحمد أوناجم العائد من إصابة عضلية .

ومن المنتظر أن يدفع باتشيكو بتشكيل يعتمد فيه على ثبات العناصر صاحبة المستوى الثابت والخبرات، حيث استقر باتشيكو على تشكيل يضم كلا من: محمد ابو جبل حارس المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، أمامهما أشرف بن شرقى وزيزو وشيكابالا وفى الهجوم مصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يسعى الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لتعويض الهزيمة التى تعرض لها الفريق السماوى فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 ليفقد بيراميدز أول ثلاث نقاط فى صراع الدورى، لاسيما وإن إدارة أكدت منذ البداية أن هدف بيراميدز حصد البطولات والألقاب الأمر الذى دفعهم لإبرام عدة صفقات من العيار الثقيل كان فى مقدمتها رمضان صبحى، وأحمد فتحى وشريف إكرامى، ومحمود وادى.

بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحى الذى تعرض للطرد فى نهاية مواجهة زعيم الثغر بعد أن اعترض على الحكم بشدة، نظرًا لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، الأمر الذى وضع المدير الفنى لبيراميدز فى أزمة خاصة فى ظل عدم جاهزية البديل فى الوقت الحالى لتعويض غياب "العفيجى".

وسعى أروابارينا لتجهيز البوركينابى إيريك تراورى الذى تأخر عن فترة إعداد الفريق من أجل تعويض رمضان صبحى، كما وضع الخواجة الأرجنتينى خيارًا أخر بإمكانية الاستعانة بمحمد فاروق فى هذا المركز حال عدم جاهزية تراورى، كما يفضل الجهاز الفنى الاعتماد على المهدى سليمان فى حراسة المرمى أمام الزمالك، بدلاً من شريف إكرامى الذى تولى المهمة فى المباراة الأولى بالموسم أمام الاتحاد.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. المهدى سليمان فى حراسة المرمى، فى الدفاع أحمد فتحى – عبد الله بكرى – أحمد سامى – محمد حمدى، فى الوسط نبيل عماد دونجا – محمود حمادة – محمد فاروق – عبد الله السعيد – رمضان صبحى، فى الهجوم محمود وادى.