شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفاوض مع صن داونز لمنع مشاركة سيرينو في دوري الأبطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مبكرا مع صن داونز الجنوب افريقي لضم الأورجوياني جاستن سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل كأس العالم للأندية، ويرغب مسئولو الأهلي في انهاء المفاوضات، لمنع مشاركة سيرينو مع صن داونز في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، حيث انه في حالة حدوث ذلك فلن يكون مسموحا له المشاركة مع الاهلي في البطولة الافريقية ومن ثم سيتم التراجع عن فكرة ضمه من الأساس.

وضع مسئولو النادي الأهلي بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع سيرينو، ووضعت إدارة الأهلي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح في انهاء صفقة سيرينو الذي يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط بناديه في ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.