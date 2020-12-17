شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أشرف قاسم يخطف الفوز للزمالك امام المحلة في موسم 92 / 93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أشرف قاسم أحد نجوم الزمالك عبر تاريخه ، في قيادة الفريق الأبيض لفوز صعب ومهم في مباراة المحلة التي أقيمت في موسم 92 / 93 وكانت احد المباريات الصعبة التي أصبح الفوز بها بعد ذلك من مفاتيح الفوز بلقب الدورى هذا الموسم.

الزمالك حقق الفوز بهدف نظيف احرزه أشرف قاسم من رأسية قوية كانت حاسمة لنقاط المباراة.

حقق أشرف قاسم مع الزمالك 11 لقبا منها 4 دوري عام أعوام 1984، 1988، 1992، 1993 ، ولقب كأس مصر عام 1988، دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، السوبر الإفريقي عام 1997، والأفرواسيوي عام 1989.

سجل أشرف قاسم بقميص الزمالك 28 هدفا حيث تميز بإجادته تسديد ضربات الجزاء، وضربات الرأس، بواقع 22 هدفا في مسابقة الدوري، وثلاثة أهداف في كأس مصر، وثلاثة في المسابقات الإفريقية.

احترف برنس الكرة المصرية فى صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994 ونال لقب أفضل مدافع في البطولة، وثاني أفضل لاعب بالدوري السعودي.

شارك أشرف قاسم دوليا وهو في دون التاسعة عشرة من عمره، حيث شارك لأول مرة أمام كوت ديفوار وديا في 31 يناير 1985.

ساهم فى تتويج مصر بلقب أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة عندما تصدى لركلة الحسم فى المباراة النهائية فى شباك الكاميرون، وحارسها الكبير توماس نكونو، وحرمته الإصابة من المشاركة الفعلية في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

شارك أيضا مع المنتخب في كأس الأمم 3 نسخ أخري أعوام 1988 بالمغرب، و1992 بالسنغال، وأخيرا في تونس 1994.

لعب 74 مباراة دولية، منها 55 مباراة رسمية ، سجل خلالها 3 أهداف، منها هدف وحيد معتمد، كان اخر ظهور دولي له في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام مالي 1994 بتونس.