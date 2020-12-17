شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمحلة وجونسون يختار القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق النادى الأهلى معسكرا مغلقا اليوم الخميس قبل مواجهة غزل المحلة المقرر اقامتها غداً الجمعة فى ثانى جولات بطولة الدورى العام، حيث يختتم الفريق الاحمر بقيادة كافين جونسون، استعداداته للمباراة التى يغيب عنها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن النادى الأهلي، إصابة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحى والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المدير الفنى مسحة ثانية للتأكد، وكانت زوجة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أصيبت بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ويتولى كافين جونسون المدرب المساعد للنادى الأهلى، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها غداً الجمعة بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وتعاقد الأهلي فى 2 أكتوبر الماضى مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة فى كل المسابقات فاز فى 10 منها وتعادل فى لقاء وحيد مع بيراميدز فى الدوري، وتوج ببطولة دورى الابطال الافريقى وكأس مصر.