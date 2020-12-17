اخبار مصر | طارق العشري يُفسر سبب خسارة الجيش أمام أسوان

أكد طارق العشري مدرب فريق طلائع الجيش أن غياب سبعة لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كان أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء خسارة فريقه أمام أسوان بالدوري المصري.

وخسر طلائع الجيش 1 / 2 أمام مضيفه أسوان اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية للمسابقة، ليتلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

وقال العشري في تصريحات صحفية عقب المباراة “اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في ظل الإمكانيات المتاحة ولكن الخسارة جاءت من الكرات الثابت”.

وأضاف العشري أن فريقه أغلق ملف الخسارة من أسوان، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب حاليًا على المباريات المقبلة بالدوري.

أوضح مدرب طلائع الجيش أنه ينتظر شفاء اللاعبين المصابين بفيروس كوورنا بهدف الأنتظام في التدريبات من جديد والأستعداد لخوض المباريات المقبلة.