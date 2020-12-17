شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الجونة وسيراميكا يكملان صفوف منتخب الشباب لمواجهة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتمل اليوم صفوف منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بإنضمام الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة تونس 16 لاعب وبالتالي قانونية مواجهة تونس غداً في الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا خاصة أن لوائح البطولة تنص على ضرورة أن يكون عدد اللاعبين 11 أساسي بالإضافة إلى 4 لاعبين إحتياطي وهو ما يتوافر في المنتخب بإنضمام ثنائى دجلة وسيراميكا.

جاءت نتيجة مسحة الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا ، وبالتالي سيسافر الثنائى في الثامنة صباح اليوم إلى تونس للإنضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس غداً الجمعة.

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي أجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسى، والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم ، كما قام الجهاز الطبي بعزل تام للـ14 لاعب المصاب حتى لا تنتقل العدوي للاعبين آخرين.