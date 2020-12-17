شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد الزمالك .. أشرف بن شرقى أمام ضحيته المفضلة وانتقام أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز اليوم الخميس، في إطار مباريات الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصرى موسم 2020 /2021.

نجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الدورى، فيما سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالإضافة لخسارة رمضان صبحى أهم لاعبيه أمام الزمالك بعد الحصول على كارت أحمر.

بيراميدز ضد الزمالك

ويأمل الزمالك في مواصلة بدايته القوى وتحقيق الفوز الثانى ليعيد الثقة للاعبيه وجماهيره بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر في أسبوع واحد، في المقابل يسعى بيراميدز لتحقيق أول فوز له في الموسم والعودة مرة أخرى للمنافسة.

أشرف بن شرقى وضحيته المفضلة

وتعد مواجهة بيراميدز من المباريات المفضلة للمغربي أشرف بن شرقي، بسبب تألقه الكبير أمام الفريق السماوي، حيث خاض 3 مباريات مع نادي الزمالك أمام بيراميدز منذ انضمامه للأبيض ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وسجل أشرف بن شرقي، ثنائية مع الزمالك ضد بيراميدز في أول ظهور له أمام الفريق السماوي بنهائي كأس مصر، 8 سبتمبر 2019، الذي توج به الأبيض بثلاثية نظيفة، وصنع هدف في مباراة الدورى التي أقيمت في 12 ديسمبر 2019.

أحمد الشيخ والانتقام

تعد مباراة الخميس أول مواجهة لأحمد الشيخ أمام نادي الزمالك، الذى كان سينضم له بعد استغناء الأهلي، عقب الاتفاق مع مسئولي القلعة البيضاء على عقد لمدة 3 مواسم، ولكن تراجع مسئولو نادي الزمالك عن إتمام صفقة التعاقد مع أحمد الشيخ بسبب هجومه السابق على القلعة البيضاء، حينما انضم للأهلي من مصر المقاصة في صيف 2015.

وأعرب أحمد الشيخ عن غضبه الشديد وحزنه من تعامل مسئولي الزمالك معه، بعد الاتفاق على ضمه في الصيف المنصرم، قبل توقيعه لبيراميدز بعقد حتى يونيو 2023.

وحصل أحمد الشيخ على فرصة للانتقام من مسئولي الزمالك على تراجعهم عن ضمه في اللحظات الأخيرة من الانتقالات الصيفية.

ولعب أحمد الشيخ، 4 مباريات في مسيرته ضد الزمالك بواقع انتصارين وتعادلين واستطاع أن يسجل هدفا ويصنع مثله.