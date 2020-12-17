مورينيو يكشف عن حديثه مع كلوب بعد مباراة ليفربول وتوتنهام

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن تفاصيل حديثه مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء.
وخسر توتنهام أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمنالجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وقال مورينيو خلال تصريحات عقب المباراة "أخبرت يورجن كلوب عقب المباراة بأن الفريق الأفضل خسر المباراة".
وأضاف "لو كنت فعلت ما فعله
وأتم "النتيجة غير مستحقة وكنا الأفضل في المباراة ولم نكن نلعب على التعادل وقدمنا مباراة رائعة للغاية".
يذكر أن ليفربول انتزع صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل توتنهام الوصافة برصيد 25 نقطة.
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