نقل مصابي كورونا في منتخب الشباب إلى مستشفى آخر داخل تونس (فيديو)

أنهى مسئولو منتخب الشاب بالتنسيق مع اتحاد شمال أفريقيا، منذ قليل، نقل لاعبي الفراعنة إلى فندق آخر داخل تونس، بناءً على اتفاق بين الطرفين.

قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبو منتخبنا الوطني للشباب، المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها غدًا الجمعة.

وأصيب 14 لاعبًا من منتخب الشباب بفيروس كورونا، بجانب ربيع ياسين المدير الفني

للمنتخب، واستدعى الجهاز الفني لشباب الفراعنة، الثنائي احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، للانضمام لصفوف المنتخب.

تلقت بعثة المنتخب الوطني للشباب، في تونس نبأ سار بخروج ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ربيع ياسين إلى فندق "جولدن توليب"، الخاص بحالات كورونا، والذي يتواجد به باقي لاعبي المنتخب، حيث سمح

الأطباء للمدير الفني لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.

وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.