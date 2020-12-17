ضياء السيد يشيد بمهاجم سيراميكا كليوباترا

يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا مهاجم واعد وظهر بشكل جيد وسيلفت الأنظار بصورة أكبر الفترة المقبلة.
قال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن شادي حسين يحتاج لانقاص وزنه 2 كيلو فقط، ويجب عليه التركيز بشكل أكبر.
وواصل أن شادي حسين عليه أن يضع منتخب مصر هدفا له الفترة المقبلة خاصة أن مركز المهاجم أزمة في الفريق القومي منذ 2016.
وسجل شادي حسين الهدف الاول لسيراميكا كليوباترا في المباراة التي فاز بها فريقه بثلاثية مقابل هدف على البنك الاهلي.
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