البطاوي: ميدو جابر تواجد بغرفة ملابس سيراميكا كليوباترا لدعم زملائه

أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن شادي حسين تعرض للإصابة في مباراة البنك الأهلي.

وقال معتز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شادي حسين تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة بإلتواء في القدم، لكنهناك فترة كبيرة أمامه للتعافي".

وأكمل: "ميدو جابر تواجد اليوم مع زملائه لدعمهم داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة".

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره البنك الاهلي بثلاثية مقابل هدف في ثان جولات الدوري الممتاز.