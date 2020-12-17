عضو اللجنة المؤقتة: الزمالك نادي القرن الإفريقي في كرة القدم واليد

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن الزمالك نادي القرن الإفريقي في كرة القدم وكرة اليد.

وقال عبدالله خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " الزمالك هو نادي القرن الافريقي في كرة القدم

وكرة اليد، ونمتلك مُستندات قانونية بأن الزمالك هو الأكثر تتويجًا في القرن الماضي ".

وأضاف " الزمالك هو الراعي الرسمي لابتسامة المصريين، وأشكر الجمهور "الأصيل" الذي أثبت أنه

دائمًا خلف النادي في أصعب الأوقات قبل أفضلها ".

وتابع "أفضال نادي الزمالك علي الجميع لا تُعَّد، ولو كانت أزمات النادي قد كده "مليون مرة" سنُواجهها من أجل الزمالك".

وأتم " أشكر لاعبي الزمالك الذين أثبتوا للجميع بأنَّهم رجال محترفون ويُقدِّرون جماهير الزمالك الذين يُبادلونهم نفس الشعور ".