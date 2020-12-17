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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع برشلونة اليوم إيقاف تقدم فريق ريال سوسيداد في الدوري الاسباني، وذلك بالفوز عليه 2-1 حيث سجل ريال سوسيداد هدف التقدم عن طريق ويليان جوزيه ثم تعادل برشلونة عن طريق جوردي البا وبعدها احرز فرينكي دي يونج هدف الفوز لبرشلونة.
بعد هذه المبارة حل ريال سوسيداد في مركز الوصافة تاركا القمة لفريق أتليتكو مدريد بفارق الاهداف مع العلم بان فريق اتليتكو لعب 11 مباراة فقط بينما لعب ريال سوسيداد 14 مباراة ولكلا الفريقين 26 نقطة ثم يأتي بعدهم ريال مدريد في المركز الثالث مع فارق الاهداف وبنفس عدد النقاط من 13 مباراة .
اما برشلونة فقد تقدم ثلاث مراكز بعد فوزه حيث كان يحتل المركز الثامن قبل هذه المباراة، وبعد فوزه والظفر بالثلاث نقاط احتل المركز الخامس ب 20 نقطة من 12 مباراة .
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الاسباني موضحا به عدد المباريات التي لعبها كل فريق بالاضافة إلى عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط
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الوضع في مصر
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اصابات
123,153
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تعافي
105,719
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وفيات
6,990
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