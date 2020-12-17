شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى كرة السلة رجال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، فريق كرة السلة رجال، مع نظيره الزمالك، على صالة الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور ربع نهائى دورى المرتبط بفرق 16 سنة.

ويأتى إقامة المباراة، بعد تأجيل منافسات دورى الدرجة الأولى التى كان مقرر إقامتها اليوم، حتى تقام الأسبوع المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، على مستوى الرجال أيضا، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى جميع الأندية المشاركة فى المنافسات يخطرهم بتأجيل المباريات، وهى الترسانة والغابة ومدينة نصر، بلبيس، كفر الشيخ، قوص، أسوان، هوليوليدو، مسلمين قنا، مسلمين أرمنت، مسلمين إسكندرية، المحلة، المنصورة، السكة، بلقاس، الصيد، كابسى، الداخلية، العبور، السكة الحديد، كفر الزيات، وكيما.

وشهدت مباريات الأمس فى دور الـ8 من مباريات الدورى الممتاز، فوز كل من الجزيرة، وسبورتنج وطلائع الجيش على مستوى فريق الرجال، والاتحاد، وسبورتنج والجيش على مستوى فرق المرتبط 16 سنة.