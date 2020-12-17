شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات متكافئة فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، حيث يستضيف الترسانة على ملعبه باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة نظيره المريخ البورسعيدى فى مواجهة صعبة للفريقين خاصة أصحاب الأرض الباحثين عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشوارهم الناجح نحو الصعود لدورى الأضواء بعد الظهور الجيد فى المباريات الثلاث الأولى وتحقيق 5 تعادل من تعادل أمام السكة الحديد ثم الفوز خارج الأرض على طنطا بهدف مقابل للاشىء، ثم التعادل أمام بتروجت خارج ملعبه أيضا سلبيا، فى الوقت الذى يحاول فيه المريخ العودة للانتصارات بعد التعادل الأخير امام السكة الحديد وتوقف رصيده عند 4 نقاط .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف طنطا المترنح على ملعبه نظيره بتروجت المتصدر برصيد 5 نقاط فى مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن الثلاث نقاط بأى طريقة بعد التعادل الأخير أمام سرس الليان بهدفين لمثليهما، بينما يحاول المارد البترولى العودة للفوز بخطف الثلاث نقاط، فى الوقت الذى يستضيف فيه القناة على ملعبه فريق الزرقا فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الذين يسيرون بخطى ثابتة فى الموسم الحالى ونجحوا فى خطف نقطة ثمينة الأسبوع الماضى أمام شبين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 5 نقاط .

كما يواجه السكة الحديد صاحب الثلاث نقاط مع منتخب السويس الذى يتساوى مع أصحاب الأرض بنفس الرصيد ويسعى الضيوف لتحقيق الفوز الأول بعد الجلسة التى عقدها ميدو هلال رئيس النادى مع اللاعبين وحثهم على ضرورة الفوز لإسعاد الجماهير المتعطشة لتحقيق الفوز الأول، كما يلتقى النصر مع سرس الليان فى لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض للفوز بعد التعادل المخيب للآمال فى الجولة الماضية على ملعبه أمام الزرقا بهدفين لمثليهما بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين.