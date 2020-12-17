ملف الأربعاء.. ربيع ياسين يُغادر المستشفى.. وقائمة بيراميدز لمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:

بالفيديو.. عضو الزمالك: نحن نادي القرن في "اليد"

ربيع ياسين يُغادر المستشفى بعد استقرار حالته

خطوة جديدة من اتحاد الكرة مع لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا

"غياب الشناوي ورمضان".. قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

أول رد من الزمالك بخصوص "غرامة أشيمبونج الكبيرة"

صلاح أمين ضاحكاً: كنت أكره دجلة.. والآن ألعب معهم

لاعب يظهر بـ"كمامة" في مباراة بدوري أبطال الكونكاكاف

دجلة يعمق جراح المقاولون في الدوري

بالفيديو.. رونالدو يضيع ركلة جزاء ويوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام في صراع صدارة بريميرليج

مهاجم سيراميكا كليوباترا: أسعى للمنافسة على لقب هداف الدوري

عبدالفتاح يشيد بقرار استكمال منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا.. وينتقد اللائحة

مصدر لمصراوي: مسحة جديدة لتحديد موقف موسيماني من السفر للنيجر

كلوب: نستحق الفوز على توتنهام.. ومورينيو حر في رأيه

مورينيو: الأداء كان رائعاً.. ولكن أهدرنا الفرص والنتيجة لم تكن عادلة

الزمالك: غرامة أشيمبونج ارتفعت من 400 ألف إلى 1.2 مليون دولار