بالفيديو.. عضو الزمالك: نحن نادي القرن في "اليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذي في نادي الزمالك، إن ناديه ليس فقط الأكثر حصولاً على بطولات في أفريقيا بالقرن الماضي بكرة القدم ولكن في كرة اليد أيضاً.

وأضاف عبدالله، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أوضة اللبس" مع فضائية النهار:"نادي الزمالك أكثر ناد حصولاً على بطولات في كرة اليد.. نادي الزمالك عظيم ولابد أن يطمأن الناس لذلك".

وتابع عضو اللجنة التنفيذي في نادي الزمالك:"نادي الزمالك أكبر نادي حائز على بطولات في القرن الماضي، أكبر نادي توّج ببطولات في كرة القدم في قارة أفريقيا القرن الماضي، لايهمني الحصول على لقب نادي القرن، ولكنني حصلت على لقب قانوني إننا النادي الأكثر حيازة للألقاب بالقرن الماضي وهذا لقب قانوني ممكن نسوّقه، الزمالك لايصطدم مع أحد".

واسترسل:"نادي الزمالك هو الراعي الرسمي لإسعاد جماهير مصر، مع احترامي للنادي الأهلي؛ الأهلي منافس لي، بدون الأهلي لايكون هناك زمالك وبدون الزمالك لا يكون هناك الأهلي ولكن الزمالك الراعي الرسمي لابتسامة المصريين".

وأتم مسؤول الزمالك تصريحاته قائلاً:"أُطلق على نادي الزمالك نادي المختلط لأن الأندية قبله كانت تمنع المصريين من دخولها، فهو أول نادي يسمح بتنافس المصريين ولايوجد أحد يستطيع تزوير تاريخ النادي أو يهد أو يجعل صورة الزمالك مشوشة مهما حصل بتاريخنا وأولاد نادي الزمالك".