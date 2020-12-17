شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن الجماهير على حالته بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، طمأن خلالها الجماهير على حالته، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب «موسيماني»: «مساء الخير للجميع، ذهبت للتو لإجراء أشعة، وسأحصل على مشورة الأطباء غدًا. شكرًا لكل التمنيات الطيبة.. إن شاء الله سأعود قريبًا».