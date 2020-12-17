شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سيراميكا يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، إن سيراميكا، يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري المصري الممتاز، موضحًا أن الانتقاءات والصفقات التي أبرمها الفريق ظهرت بشكل واضح وإيحابي في آداء الفريق.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا، يقدم آداءً جماعيًا رائعًا، وفي الناحية الهجومية يظهر شراسته على مرمى المنافسين، موضحًا أن كل مباراة يفوز بها سيراميكا كليوباترا، لابد أن يزيد تخوفه.

واستكمل حديثه، أن محمد إبراهيم يقدم آداءً رائعًا مع سيراميكا، ويضع هدف أمامه وهو العودة للمنتخب والنجاح مع سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن تحركات لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل الملعب جيدة للغاية، تثبت حجم العمل الكبير الذي يقدمه هيثم شعبان، بينما الأعين خلال الفترة المقبلة ستتجه نحو محمد إبراهيم وشادي حسين وشريف دابو.

واختتم حديثه، أن محمد إبراهيم وشريف دابو وشادي حسين، مفاتيح لعب كثيرة في سيراميكا كليوباترا، ولكن شادي حسين لابد وأن لا نُثقل عليه بالمدح ولكنه خامة مميزة جدًا قد تظهر في المنتخب بشكل أساسي الفترة المقبلة، متمنيًا أن يلاقي صالح جمعة نفسه في وسط مجموعة اللاعبين المتألقين مع سيراميكا كليوباترا.