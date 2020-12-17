شكرا لقرائتكم خبر عن محمد توني: إدارة سيراميكا وفرت كل شىء وهنشرفهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد توني، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي تحقق على حساب البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق فوزين متتاليتين في أول مباراتين له بالدوري الممتاز.

وأضاف توني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا ما زال أمامه الكثير، ورغم الفوز في أول مباراتين إلا أن اللاعبين من داخلهم يحزنون على بعدض الأخطاء التي يقعون فيها خلال المباريات، والتي تتم معالجتها سريعًا.

وتابع توني، أن سيراميكا كليوباترا يلعب على التتويج بالدوري في ظل الإمكانيات التي يمتلكها والتي وفرتها إدارة النادي بقيادة النائب محمد أبوالعينين، مضيفًا: «إدارة سيراميكا كليوباترا وفرت كل شيء وماعندناش حجة وإن شاء الله نقدر نشرفهم».

واختتم حديثه، بأن هيثم شعبان مدرب الفريق يمنحه الحرية داخل الملعب، ويثق كثيرًا في إمكانياته التي تمنحه دفعة لتقديم الكثير.