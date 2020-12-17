شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار: سيراميكا لم يُظهر 50% من مستواه.. والعبرة بالخواتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رجب بكار، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بالدوري الممتاز، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة.

وقال رجب بكار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريق سيراميكا كليوباترا، لم يقدم حتى الآن 50 % من مستواه الحقيقي، مضيفًا أن البدايات ليست مقياسًا خاصة وأن العبرة في الخواتيم.

وتابع رجب بكار، أنه على الرغم من إشادة الجميع بآداء سيراميكا كليوباترا، إلا أن هيثم شعبان مدرب الفريق أبلغنا بأن هناك أخطاء لابد من معالجتها والتعلم منها، موضحًا أن الفريق يركز جيدًا وما زال المشوار طويلًا أمام سيراميكا كليوباترا الذي يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن شادي حسين مهاجم الفريق لم يظهر مستواه الحقيقي حتى الآن وسيكون ضمن اللاعبين الذين يقدمهم الفريق لمنتخب مصر.

واختتم حديثه عن مواجهة سيراميكا ضد بيراميدز: «بنحترم كل الفرق وبنركز على تنفيذ شغلنا أيًا كان الخصم لأن الفرق كلها مستوياتها متقاربة، بيراميدز فريق كويس ولكن احنا عندنا هدف».