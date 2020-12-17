شكرا لقرائتكم خبر عن «بلبل» يكشف كواليس طرده في مباراة سيراميكا أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود نبيل، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن فوز فريقه في مباراتين متتاليتين بالدوري الممتاز، تكليل لمجهود المجموعة بالكامل في ظل الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية.

وأضاف «بلبل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بالـ6 نقاط التي حققها فريقه في أول مباراتين بالدوري الممتاز، والتي جاءت نتيجة مجهود كبير مبذول من الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان واللاعبين.

وتابع «بلبل»، حديثه عن طرده خلال مباراة البنك الأهلي، أنه حصل على البطاقة الصفراء نتيجة كرة مشتركة قد لا تكون تستحق الإنذار، إلا أنه غير معترض على قرار الحكم، مضيفًا: «الكرة التانية كل الناس بتقول إني مالمستوش، ولكن الحمد لله أنا راضِ لأن الحاجات اللي زي دي بتعلم منها وبكتسب خبرات».

واختتم «بلبل» تصريحاته، أنه انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا، الموسم الماضي، وتطور مستواه كثيرًا مع هذا الفريق، متمنيًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.