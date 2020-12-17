شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف محمد صلاح في توتنهام .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد توتنهام بنتيجة 2-1 لليفربول، وسجل نجمنا محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول، ثم تعادل سون هيونج لفريق توتنهام، وقبل نهاية المباراة سجل فيرمينو هدف الفوز لليفربول.

وبعد هدف صلاح فى توتنهام، أصبح رصيده من الأهدف هو 11 هدفا، تصدر بهم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع دومنيك كالفرت، لاعب إيفرتون وسون هيونج لاعب توتنهام.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وعدد الاهداف لكل لاعب

الترتيب اللاعب النادي جنسية اللاعب عدد الاهداف 1. دومينيك كالفيرت لوين انجليزي 11 1. محمد صلاح مصري 11 1. سون هيونج مين كوري جنوبي

11 2. جيمي فاردي انجليزي 10 3. هاري كين انجليزي 9 3. باتريك بامفورد انجليزي 9 4. برونو فيرنانديز برتغالي 7 4. كالوم ويلسون انجليزي 7 4. ويلفريد زها كوت ديفواري

7 5. داني انجز انجليزي 6 5. أولي ويتكنز استون فيلا استون فيلا انجليزي 6 6. جاك جريلش انجليزي 5 6. ديجو جوتا برتغالي 5 7. شي ادمز انجليزي 4 7. جارود بوين انجليزي 4 7. بوبي دي كوردوفاريد جامايكي 4 7. راؤل جيمنيز مكسيكي 4 7. رياض محرز جزائري

4 7. ساديو ماني سنغالي 4 7. نيل ماوبي فرنسي 4