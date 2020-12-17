شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين يكشف عن طموحه مع سيراميكا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بمستوى زملائه في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي ونجاح الفريق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا حقق الانتصار الثاني على التوالي بمسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية للدوري.

وقال مهاجم سيراميكا كليوباترا :«الحمد لله على المكسب.. اللاعبون كانوا رجالًا، نحن نحاول أن نثبت بأننا لم نصعد للظهور المشرف ولكن لتقديم شيء يليق بنادي سيراميكا كليوباترا رفقة زملائي في الفريق».

وأضاف: «أحاول أن أساعد فريقي بتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف هي رزق من عند الله، والأهم هو فوز الفريق».

وتابع :«أسعى للمنافسة على لقب هداف الدوري، أحاول وأجتهد ويبقى التوفيق من عند الله».

وزاد :«الفريق كله على قلب رجل واحد، وتألق أي لاعب يأتي من خلال مساعدة الأسماء الكبيرة داخل الفريق وتتحدث معنا وهو نجاح لنا جميعًا».

واختتم حديثه :«تعرضت لكدمة خفيفة في المباراة وإن شاء الله أكون جاهزا للمباراة المقبلة». الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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