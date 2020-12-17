شكرا لقرائتكم خبر عن «بن ناصر»: سأعود من الإصابة أقوى مع «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجزائرى إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، على تعرضه مؤخرًا لإصابة عضلية.
وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، غادر مباراة ميلان وبارما، الأحد الماضى، فى الدقيقة 75، بعد معاناته من آلام على مستوى الفخذ.
وكتب «بن ناصر»، على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أشكركم جميعًا على تقديم رسائل الدعم بعد إصابتى.. إلى العمل كى أعود أقوى».
وذكرت تقارير إيطالية أنه من المتوقع أن تمتد فترة غياب «بن ناصر» لمدة 10 أيام على الأقل، بسبب معاناته من مشاكل على مستوى الفخذ اليمنى.
بذلك يغيب «بن ناصر» على الأقل عن مباريات جنوى وساسولو ولاتسيو، على أن تكون عودته مرتقبة أمام بينفينتو، فى الأسبوع الـ15 من الدورى الإيطالى.
ويعد إسماعيل بن ناصر أحد العناصر الأساسية فى فريقه الإيطالى وقدم مستوى متميز خلال الفترة الماضية قبل إصابته.
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