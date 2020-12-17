شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار بن زكري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وجه حكم مباراة ضمك والتعاون الدولي ماجد الشمراني البطاقة الصفراء للمدرب الجزائري نور الدين بن زكري بعد نهاية المباراة، على خلفية اعتراض بن زكري على القرارات التحكيمية في المواجهة التي لعبت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية اعتراض بن زكري على الحكم الدولي ماجد الشمراني، الذي بدوره رفع البطاقة الصفراء قبل أن يتدخل الطاقم المساعد للجهاز الفني لفريق ضمك لإبعاد بن زكري.
كانت هذه تفاصيل خبر إنذار بن زكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.