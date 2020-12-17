شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 17 / 12 / 2020 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة الجونة والمصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الاسماعيلى والإنتاج الحربى على ستاد الإسماعيلية، ومباراة بيراميدز والزمالك على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة الجونة والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الجونة والمصرى البورسعيدى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في مواجهة صعبة للفريقين بعد أن حقق كل منهما التعادل في الجولة الأولى للمسابقة حيث تعادل الجونة مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فيما تعادل المصرى مع الإسماعيلى سلبياً.

ويسعى رضا شحاتة المدير الفنى للجونة لتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم لتفادى الدخول فى دوامة الهبوط مثل الموسم الماضى، مؤكداً أن الدور الأول هو مرحلة تجميع النقاط لكل فريق قبل بداية مباريات الدور الثانى التى تتسم بالصعوبة البالغة، الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندرى وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادى أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلى كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤى وائل.

فى المقابل شدد على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة استعادة روح الانتصارات التى كانت عنوانهم فى الأسابيع الأخيرة لمسابقة الدورى الماضية، مشدداً على ضرورة تحقيق يساهم فى تخفيف حدة الضغوط عليهم.

موعد مباراة الاسماعيلى والإنتاج الحربى

تقام مباراة الاسماعيلى والإنتاج الحربى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية في مواجهة يدخلها الدراويش بحثاً عن أول ثلاثة نقاط هذا الموسم بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأولى للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من سيراميكا بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ومن جانبه، طالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى، لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم للفوز بها وحصد دفعة معنوية كبيرة لمصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الموسم الماضى، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى السابقة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى، لاعبيه بنسيان الخسارة في الجولة الأولى والتفكير فى مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث للمرة الأولى هذا الموسم، مشدداً على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة ويزيل الضغوط عن كاهلهم لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

تقام مباراة بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى، حيث التقى الفارس الأبيض مع المقاولون في الأسبوع الأول وحقق انتصار بنتيجة 2-0، بينما التقى الفريق السماوى مع الاتحاد السكندري وتلقى أول هزيمة في الموسم بنتيجة 2-1.

ويريد الزمالك تحقيق الفوز في ظل منافسته على لقب الدوري ويسعى بيراميدز لتعويض خسارته من الاتحاد وتحقيق الفوز حتى لا يبتعد مبكراً عن المنافسة على قمة الدوري.

احتل نادي بيراميدز المركز الثالث في الدوري العام الماضي، بينما احتل الزمالك المركز الثاني مما يدل على أن المباراة سيكون بها منافسة قوية بين الفريقين لتقارب المستوى، حيث وامتلاء صفوف كل نادي بنجوم على أعلى مستوى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.