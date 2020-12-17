شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: حكم أشيمبونج نهائى.. ونتعامل مع ملف تجديد عقد ساسى بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن قضية أشيمبونج تعود بدايتها منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الحكم الذى حصل عليه اللاعب بالحصول على مليون و200 ألف دولار نهائى، موضحا أنه سيكون هناك اجتماعا لاتخاذ خطوة فى هذا الأمر.

وتحدث سالم في تصريحات تلفيونية لبرنامج ملعب أون تابم، ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة ""on time sports عن موقف النادى من احتراف مصطفى محمد، قائلا: "نتمنى أن يكون انتقال مصطفى محمد إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وليس لخوض تجربة فى الدورى التركى ليكون أحد أبرز اللاعبين فى العالم مثل محمد صلاح."

تابع سالم تصريحاته عن عقد فرجاني ساسي، قائلًا: "المفاوضات قائمة مع ساسي من أجل تجديد تعاقده، وهو دائمًا يقول إنه من أبناء ميت عقبة، ونتعامل في هذا الملف بشفافية ولا نخفي شيء ووكيل أعماله أعلن وبوضوح رغبته في الاستمرار مع النادي."

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، عن وجود اقتراح بتقليل عدد أفراد الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول، في ظل تواجد عدد كبير من الإداريين في الفريق الأول، وكذلك لرغبة إدارة النادي في توفير مصروفات فريق الكرة.

وقامت اللجنة المؤقتة التي تدير النادى بمطالبة أيمن يونس عضو لجنة الكرة بعمل إعادة هيكلة للجهاز الإدارى لكرة القدم وخاصة الفريق الأول على أن يبدأ في تنفيذها عقب مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 28 ديسمبر الجارى في الجولة الرابعة من الدورى.

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أوباما بعد تعافيه من كورونا وكذلك تواجد المغربى محمد أوناجم واستبعاد حمزة المثلوثى.