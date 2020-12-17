كلوب: نستحق الفوز على توتنهام.. ومورينيو حر في رأيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه استحق الفوز على توتنهام، مشيراً إلى أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لديه حرية التعبير.

وخطف ليفربول فوزاً قاتلاً على توتنهام في الدقيقة الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "مباراة جيدة ضد خصم جيد، هم ممتازين في الهجمات المرتدة لذا كان يجب علينا أن نكون مركزين 100%".

وأضاف: "لقد سيطرنا على المباراة، حققنا ثلاث نقاط مستحقة بشكل كبير وأنا سعيد حقًا".

وتابع المدرب الألماني: "يجب أن تبقيهم مشغولين وتضغط عليهم وقمنا بذلك، مباراة فولهام ومباراة الليلة مختلفين للغاية، قمنا بتغيير طريقتنا بما يناسب أسلوب توتنهام ونجحنا في ذلك".

وعن تصريحات مورينيو عقب اللقاء، رد كلوب قائلاً: "نعيش بعالم حر، الكل بإمكانه حرية التعبير، ولغتي الإنجليزية أسوأ مما كنت أتصور، كل ما اعتقدت أنه قاله لي هو أن الفريق الأفضل خسر ولا شيء آخر يتعلق بسلوكي على خط التماس".

وكان مورينيو قال بعد اللقاء: "إذا تصرفت بنفس الطريقة التي يتصرف بها كلوب على الخط فسيتم معاقبتي، وقلت لكلوب أن الفريق الأفضل في المباراة خسر الليلة والنتيجة غير عادلة".

وأتم كلوب تصريحاته: "لقد استغلينا تقريبا جميع الكرات الثابتة، أعتقد أن روبيرتو فيرمينو سدد كرة بالرأس في الشوط الأول ومن الجيد أننا نمتلك لاعب رائع مثل روبيرتسون".