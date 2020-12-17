بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح "هداف الدوري" أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تألق محمد صلاح نجم ليفربول، في مواجهة فريقه أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-1، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد.
ونجح صلاح في تسجيل الهدف الاول في شباك لوريس، كما شكل خطورة كبيرة على مرمى توتنهام.
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