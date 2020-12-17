محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى المدير الفني البرتغالي لفري توتنهام، جوزيه مورينيو، استيائه من الهزيمة أمام نظيره ليفربول.
وقال مورينيو، خلال تصريحات لبي إن سبورتس عقب المباراة:"أهدرنا الفرص والسيطرة كانت لنا، والخروج مهزومين هي نتيجة سيئة بعد هذا الأداء".
وأتم المدير الفني لتوتنهام تصريحاته بالإشادة بأداء لاعبيه قائلاً:"الأداء كان رائعاً ولكن النتيجة لم تكن عادلة".
وهُزم توتنهام بهدفين مقابل هدف خلال مواجهته أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي.
توتنهام فقد أيضاً الصدارة لصالح ليفربول الذي يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن السبيرز.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: الأداء كان رائعاً.. ولكن أهدرنا الفرص والنتيجة لم تكن عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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