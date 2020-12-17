برشلونة يسقط سوسيداد بثنائية ويحرمه من الانفراد بصدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي برشلونة انتصاراً هاماً على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة المقدمة من الأسبوع الـ19 بالدوري الإسباني.

وافتتح ويليام خوسيه لاعب سوسيداد أهداف اللقاء في الدقيقة 27، وعادل جوردي ألبا النتيجة للبارسا في الدقيقة 41، وسجل فرانكي دي يونج هدف الفوز في الدقيقة 44.

وحرم نادي برشلونة، نظيره سوسيداد بالانفراد بصدارة الليجا، حيث توقف رصيده عند النقطة 26، ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 20 في المركز الخامس.

ملخص المباراة

تمكن ريال سوسيداد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي الفريق، ولُعبت كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى ويليان خوسيه الذي سددها في المرمى الخالي.

وتمكن جوردي ألبا من التعادل لبرشلونة في الدقيقة 31، بعدما لعب جريزمان كرة عرضية أرضية شتتها الدفاع لتصل إلى جوردي أليا ليسدد كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت في الزاوية اليسرى لحارس مرمى ريال سوسيداد.

وكاد برايثوايت أن يحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيدري داخل منطقة الجزاء الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى ولكن كرته علت العارضة.

واستطاع فرانكي دي يونج لاعب برشلونة من إحراز الهدف الثاني للنادي الكتالوني، بعدما وصلت له كرة عرضية أرضية رائعة من جوردي ألبا الجهة اليسرى، داخل منطقة الجزاء سددها قوية داخل الشباك في الدقيقة 44 من عمر اللقاء وقبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

وأضاع جريزمان فرصة غريبة أمام مرمى ريال سوسيداد، بعد كرة عرضية رائعة من جوردي ألبا، سددها من أمام المرمى لتصل بغرابة لحارس مرمى ريال سوسيداد.

وعاد جريزمان ليهدر فرصة أخرى، بعدما قام بانطلاقة رائعة وسدد كرة قوية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.